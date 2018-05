Sbanda con la Panda, Giada muore a 22 anni. Il marito assiste in diretta alla tragedia

Mercoledì 16 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente intorno alle 14 di oggi sulla strada provinciale che collega Ostuni a Torre Pozzelle in provincia di Brindisi in Puglia: una 22enne di Carovigno,, ha perso la vita mentre era alla guida di una Fiat Panda di colore giallo che si è ribaltata nelle campagne circostanti.Purtroppo dietro di lei viaggiava il marito che ha assistito alla scena in diretta senza poter fare niente per evitarne la morte. Il marito, poi trasportato in ospedale sotto shock, è stato il primo a tentare un disperato soccorso. La donna è stata portata ancora in vita all’ospedale di Ostuni ma è morta poco dopo.