Perde il controllo dell'auto in curva: morto il direttore d'orchestra Zani

Giacomo Zani non ce l'ha fatta: purtroppo il direttore d'orchestra aveva perso il controllo dell'auto mentre affrontava una curva uscendo di strada in via Albarone, a Cremona alle 13.30 di oggi. Poco dopo l'incidente è arrivata un'autoambulanza della Croce verde di Viadana, un auto medica dell'ospedale Oglio Po, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. Le condizioni di Zani erano state subito valute serie ed è stato trasportato all'Ospedale, dove è morto oggi pomeriggio.

Chi era Giacomo Zani?

Giacomo Zani era nato il 9 luglio 1932 e la sua carriera è stata piena di esperienze importantissime come le direzioni del teatro Massimo di Palermo e del teatro del Giglio di Lucca o del Festival di Torre del Lago come massimo esperto di musica pucciniana. Zani è stato anche direttore artistico della casa editrice Sonzogno dal 1977 nonchè componente del comitato tecnico della sezione lirica Siae dal 2005.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 22:38

