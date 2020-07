Ghali, “fan” aggredisce il rapper in giardino e gli tira addosso i vasi. Era arrivata da Benevento a Milano in treno

Fabrizio Corona, nuovi guai: festa a casa durante i domiciliari, blitz dei carabinieri​

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Luglio 2020, 13:21

: il rapper è stato letteralmente assalito da una ragazza campana che ha preso un treno dae si è intrufolata a casa sua per incontrarlo e aggredirlo. È stata denunciata per danneggiamento e violazione di domicilio la ragazza che ha 22 anni e che appunto da un paese in provincia di Beneventoha preso il treno per arrivare a, in provincia di, e intrufolarsi nel giardino della villetta del cantanteQuando lui è rincasato, ha cominciato a distruggere quel che le è capitato a tiro, vasi e altri oggetti, a insultare e a cercare di aggredire il rapper. L'episodio è accaduto ieri sera attorno alle 21.30. La 22enne, bloccata dai carabinieri, è stata portata in ospedale, non solo per verificare che non si fosse ferita, ma anche per accertamenti di tipo psichiatrico in quanto non avrebbe quasi mai smesso di gridare, e avrebbe dato segni di essere fuori di sé.La giovane, che ha pure tentato di buttare addosso al cantante una bottiglietta d'acqua, ha dichiarato di essere una suae di volerlo incontrare. La ragazza è stata rilasciata ed è stata solo denunciata a piede libero.