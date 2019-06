Si getta nel fiume per salvare i cani: annega davanti agli occhi della moglie

malore mentre fa colazione: muore davanti alla moglie e 5 figli

Domenica 2 Giugno 2019, 03:25

Tragedia sulle sponde del fiume Conca a Misano (). Un pensionato di 78 anni, pesarese, ènel tentativo di salvare i suoi due cani caduti in acqua. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi della moglie che ha assistito impotente.La coppia passeggiava lungo un percorso naturalistico quando i due cani sono finiti nel fiume non riuscendo più a risalire. Il proprietario non ha esitato a entrare in acqua, in quel tratto alta non più di un metro, ma mentre ne stava acciuffando uno è stato colto da malore, forse per lo sforzo.La moglie ha iniziato a gridare e le sue urla sono state udite da alcuni passanti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri di Misano ma per il 78enne non c'è stato più nulla da fare.