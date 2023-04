Getta alcol nel camino, bambino di 12 anni muore ustionato. La tragedia davanti ai genitori

Un bambino di 12 anni è morto ustionato dopo essere stato colpito da una fiammata sprigionatasi dal camino di casa sua. Il tragico incidente si è verificato a Scafati, dove il piccolo viveva con i genitori, in provincia di Salerno, dieci giorni fa, ma oggi giovedì 13 febbraio, il piccolo non ce l'ha fatta. È morto all'ospedale Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato. Le ustioni riportate su gran parte del corpo erano troppo gravi.

Il bambino aveva subito tre interventi chirurgici

Il bambino aveva subito tre interventi chirurgici per eliminare i tessuti morti ma nonostante le terapie infusive e le cure antibiotiche massicce stanotte era sopraggiunto uno choc settico che lo ha condotto alla morte nella mattinata di oggi. Grande dispiacere e parole di cordoglio vengono espresse in queste ore all’dalle equipe mediche e chirurgiche che lo hanno avuto in cura in questi nove giorni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Aprile 2023, 18:57

