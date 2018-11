Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. È stato un gesto d'impeto,». In lacrime, 32 anni, davanti al gip di Macerata Claudio Bonifazi si è detto pentito del suo gesto: il 17 novembre a, mosso dalla gelosia,alla 30enneromena, ballerina in un night club, e poi l'avevaall'addome e alla schiena dentro un ristorante dove lei si era rifugiata. Era stato arrestato dalla Squadra Mobile di Macerata.Lei, sottoposta ad intervento chirurgico d'urgenza, è ancora in prognosi riservata ma non più in pericolo di vita. Durante l'interrogatorio di garanzia, affiancato dall'avvocato Sandro Pugliese, il 32enne ha ripercorso i momenti dell'aggressione e ha chiesto informazioni sulle condizioni della donna. Il suo pentimento non ne ha affievolito la posizione: l'accusa contesta ilaggravato dai futili motivi e premeditato, le lesioni personali e il porto abusivo del coltello con cui ha ferito la compagna.Ramadani, irregolare in Italia, bracciante agricolo residente a Grosseto, ha spiegato che lo porta sempre con sé. Nel pomeriggio precedente aveva però comprato la bottiglia contenente l'acido, che ha tentato di lanciare in faccia alla fidanzata, raggiunta solo 'di striscio' all'occhio sinistro. L'uomo ha raccontato di aver lasciato moglie e figli in Macedonia per la ballerina, di averle dato molti soldi negli anni: avrebbe voluto che lasciasse il lavoro e lo seguisse in Toscana, perché non sopportava di vederla vicino ad altri uomini neanche per motivi di lavoro nel locale notturno. Ramadani resterà in custodia cautelare nel carcere di Montacuto ad Ancona.