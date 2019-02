Gessica Lattuca scomparsa, spunta una telefonata misteriosa

GOMORRA AL QUARTACCIO

Una telefonata potrebbe riscrivere la misteriosa sparizione di, la ventisettenne siciliana di Favara in provincia di Agrigento mamma di quattro bambini, di cui si è persa ogni traccia dal 12 Agosto del 2018. Domani mattina i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dell' agrigentino, riascolteranno le persone che in qualche modo rientravano nella cerchia dei contatti della ragazza scomparsa. Nella caserma di Villaseta, sfileranno davanti agli investigatori Giuseppina Caramanno ed Enzo Lattuca rispettivamente madre e fratello di Gessica, alcuni componenti della famiglia. Proprio dal cellulare di quest' ultima sarebbe stata fatta una telefonata al numero di cellulare di Gessica intorno alle, proprio in corrispondenza dell' ultimo avvistamento della ragazza. La convocazione, come persone informate sui fatti, servirà per chiarire alcuni dubbi che sono emersi dall' esame dei tabulti telefonici dell' utenza cellulare di, attiva fino al momento della sua scomparsa.Proprio dallo “Smartphone” dellache incontrò la Lattuca poco tempo prima che di lei si perdesse ogni traccia, risulta nel traffico in uscita una conversazione della durata di qualche minuto verso il numero di Gessica. In un primo momento la donna dichiarò ai carabinieri che chiamò il celluare della ragazza proprio perchè fu lei a chiederglielo in quanto non trovava il telefono e che fece solo un paio di squilli. Questi elementi potrebbero spostare lada cui sono partite le prime indagini e iscrivere altre persone nel registro degli indagati fino ad ora sfiorati solo marginalmente dall' inchiesta. Una vicenda quella legata al giallo della scomparsa di Gessica, che ha catapultato il comune dell' agrigentino al centro di una storia dell' orrore in cui si fondono anche disagio, emarginazione, povertà, droga, prostituzione e ricatti a luci rosse. Gli abitanti di Favara si sono subito attivati insieme allacon una serie di iniziative, tra cui una fiaccolata per spingere la cittadinanza a collaborare con gli inquirenti fornendo loro elementi utili al ritrovamento. L'unico indagato per il reati di maltrattamenti in famiglia e soppressione di cadavere rimaneex compagno e padre di tre dei quattro figli di Gessica. «Aspettiamo ancora di visionare la relazione tecnica del- sottolinea l' avvocatolegale di Russotto e della famiglia Lattuca - sui rilievi forensi effettuati nelle pertinenze del mio assistito.Gli esami del Dna hanno già escluso categoricamente che il sangue repertato nel bagno appartenesse a Gessica. Le tracce ematiche erano del fratello. Altri importanti spunti investigativi potrebbero arrivare dalla cosiddetta pista belga. Infatti è in corso proprio in questi giorni in Belgio, a Liegi, una rogatoria internazionale a cui sta partecipando anche il procuratore. Le indagini, delegate allasvolte in collaborazione con lo, serviranno a delineare meglio le dinamiche che hanno portato alla sanguinosa faida di malavita, legata a quanto pare al traffico di cocaina tra il Belgio e le. Sempre nei prossimi giorni verrà ascoltata unapronta a giurare che il cadavere di Gessica si troverebbe al cimitero accanto alla tomba dei suoi genitori.