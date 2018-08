Gessica Lattuca, la mamma scomparsa a 27 anni. La terribile ipotesi

Venerdì 17 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, 27 anni, è4 giorni fa da Favara. Non si fermano le indagini per la scomparsa della giovane donna madre di tre figli avuti con l'ex compagno Filippo Russotto e sembrano aver preso una piega macabra.Nel pomeriggio e fino alla tarda serata di ieri i carabinieri hanno interrogato i familiari in cerca di indizi sulla pista da seguire e non escludono che possa essere morta. L'ipotesi che si fa strada è quella di una probabile morte accidentale, forse per overdose, ma nulla è emerso dagli interrogatori che possano avvalorare questa pista.Come si legge su Grandandgoloagrigento.it, la donna stata attraversando un periodo difficile. Di recente la separazione dal compagno e l'uso di psicofarmaci e alcol. Dagli interrogatori è emerso il nome di un uomo, di molti anni più grande di Gessica, con il quale la donna si frequentava.