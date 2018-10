Gessica Lattuca, nuovi prelievi di Dna in casa della ragazza scomparsa

Gessica Lattuca, trovato sangue nel bagno di Filippo Russotto: scattano i prelievi di Dna

La scomparsa di Gessica e l'ombra dei ricatti hard ai clienti del giro di prostituzione filmati di nascosto durante gli incontri

Gessica Lattuca, arrestato il suo ex datore di lavoro

Ris di nuovo in azione aper il caso della 27 enne, madre di quattro bambini piccoli, scomparsa nel nulla dall' agrigentino il 12 agosto scorso. Ormai si pensa che possa esserle accaduto il peggio. Questa mattina, i carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Messina si sono recati di nuovo dai familiari di Gessica per raccogliere altri tamponi salivari di Dna. In particolare di Salvatore Lattuca, fratello della ragazza e da Enzo. Gli esami di laboratorio, serviranno a comparare i profili genetici dei congiunti di primo grado con le tracce ematiche e biologiche repertate durante i sopralluoghi tecnico scientifici nelle proprietà di Filippo Russotto, ex compagno e padre di tre dei quattro figli per ora unico indagato nella misteriosa vicenda, per i reati di sequestro di persona e violazione della legge Merlin ovvero per sfruttamento della prostituzione.I risultati di questi accertamenti irrepetibili serviranno a chiarire meglio la posizione di Russotto e la provenienza del sangue e dei liquidi biologici raccolti nella casa dell' ex. Quest' ultimo, prorpio da queste analisi di laboratorio, potrebbe essere scagionato o la sua posizione rischierebbe, in caso di positività, di aggravarsi ulteriormente, ma su questa eventualità l' avvocato Salvatore Cusumano si dice fiducioso circa l' estraneità del suo assistito ai reati che gli vengono contestati dalla procura di Agrigento. Nel corso dei sopralluoghi dei giorni scorsi, erano state sequestrate a casa di Russotto, un paio di scarpe da ginnastica sporche di terriccio ed uno spazzolino da denti ed una spugnetta da trucco appartenute alla scomparsa presenti però in casa della madre Giuseppina.Ancora nessuna notizia dal fronte investigativo sul giro di prostituzione gestito da Gaspare Michele Volpe ex datore di lavoro, da dove secondo indiscrezioni venivano ricattati i clienti delle ragazze con estrorsioni a luci rosse, dove gli uomini venivano minacciati che se non avessero pagato i ricattatori, il video sarebbe stato inviato alle loro mogli e divulgato sui social. Anche l' indagine per identificazione dell' autore dell' incendio dell' autovettura dell' ex datore di lavoro stanno proseguendo ma per il momento non sono ancora approdate a nulla. Proprio questa sera alle 19.30 si terrà in piazza Giarritella una veglia di preghiera, per Gessica e per rivolgere un ulteriore invito agli abitanti di Favara a rompere il velo d' omertà che avvolge questa drammatica vicenda.