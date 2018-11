Gessica Lattuca, svolta nelle indagini: la 27enne coinvolta in un giro di prostituzione

Una serie d'inquietanti analogie sembrano accumunare i due misteriosi casi diche si sono verificati in Sicilia il 12 agosto ed il 15 ottobre scorso entrambi ancora irrisolti. Centinaia di appelli e mesi di “battage” mediatico non hanno sortito gli effetti che generalmente producono. Nessun avvistamento e nessuna telefonata delle scomparse ai familiari per rassicurarli circa la loro sorte e non ci sono stati nemmeno i classici avvistamenti da parte di persone che chiamano la polizia per segnalare la presenza delle scomparse in qualche località.Due ragazze Gessica e Giuseppina detta Giusy che abitavano in Sicilia, una a Favara in provincia di Agrigento e l' altra a Vittoria in provincia di Ragusa due comuni distanti tra loro circa 130 chilometri. Accomunate però dagli stessi identici problemi. Tossicodipendenza, prostituzione occasionale per procurarsi la droga, quattro figli una e cinque l' altra. Anche fisicamente si somigliano. Entrambe bionde, stesso modo di truccarsi per appesantire i tratti somatici e renderli più aggressivi per camuffare i loro tratti somatici, espressivi più di fragilità che di durezza. Gessica e Giuseppina hanno tutte e due la stessa iniziale del nome la “G”. Nei giorni in cui sono svanite nel nulla, il calendario lunare mostra l' assenza di luna. Qualcuno inzia ad ipotizzare che le due scomparse siano in qualche modo legate tra loro. Forse un maniaco seriale le ha sequestrate e poi uccise ed ha fatto sparire i loro corpi dopo averle fatte salire con l' inganno su un' automobile o su un furgone senza che nessuno vedesse la scena. Gli inquirenti coordinati dalle procure di Agrigento e Ragusa non confermano ancora questa ipotesi, ma ormai da troppo tempo non si hanno più notizie sulle due mamme. Stessa parete nera in entrambi i casi. A Favara i carabinieri avevano iscritto nel registro degli indagati l' ex fidanzato e padre di tre dei quattro figli di Gessica Lattuca. Il reparto investigazioni scientifiche dopo gli esami del Dna di Russotto con il sangue trovato nel suo bagno ha escluso la responsabilità perchè quelle tracce ematiche appartrenevano al fratello di Gessica che si era ferito accidentalmente.A nulla è valso nemmeno l' appello del padre della ragazza, detenuto in un carcere del nord Italia a farsi viva. Pochi giorni dopo la sua scomparsa sono state organizzate dal comune di Favara e dalle forze dell' ordine molte battute di ricerca nei pozzi e nelle gallerie delle miniere di zolfo nella zona Ciavolotta, con cani molecolari, elicotteri e speleologi. Alla tenenza dei carabinieri di Favara comandata dal tenente Giovanni Casamassima e presso il commissariato della polizia di stato di Vittoria diretto dal vicequestore Alessandro Sciacca nei giorni immediatamente successivi alle due scomparse sono affluite informazioni più o meno confidenziali che riguardavano le due donne. In entrambi i casi le personalità delle scomparse è risultata la analoga con gli stessi addendellati nei medesimi contesti di degrado sociale seppure in località diverse. Un giallista avrebbe già intravisto la mano di un serial killer a caccia di ragazze afflitte da gravi problemi di disagio perchè tossicodipendenti e prostitute. Una sorta di purificatore che le attira con l' inganno dopo aver studiato a lungo le loro abitudini ed i loro orari di maggiore vulnerabilità. Familiari, amici e conoscenti di Gessica e Giusy temono in peggio per le due scomparse.Il marito della Pepi ha fornito alla polizia una serie d' indizi su cui indagare tra cui un video che immortalerebbe la moglie in giorno della scomparsa salire su una macchina nera, circostanza questa non confermata però dalla visione integrale dei fotogrammi dove invece sembra si allontani a piedi verso l' androne per poi sparire nel nulla. Il figlio maggiore della donna giura di essere stato avvicinato dalla stessa automobile del video, ed invitato a salire a bordo da un uomo che era alla guida.Questa episodio è stato anche confermato da Davide Avola, marito di Giusy. Le vite sentimentali parallele che la donna gestiva attraverso altri aparecchi cellulari che teneva nascosti al coniuge si sono rivelate per il momento false piste. Questa ipotesi viene sconfessata dal fatto che l' ex amante di Giusy ha avuto grossi problemi con la giustizia e quindi non agevolerebbe mai la “latitanza” di una persona su cui pende una nota di rintraccio nelle banche dati delle forze di polizia, rischiando la pesante accusa di favoreggiamento personale. Per le due madri scomparse si è mobilitata anche la cittadinanza e le istituzioni.Sabato prossimo a Favara sono in programma due dibattiti sulla misteriosa vicenda di Gessica e sull' immagine distorta della cittadina che alcune trasmissioni televisive nazionali hanno fornito. Gli eventi sono stati organizzati dalla sindaca Anna Alba, dai dirigenti scolastici e dalle autorità ed istituzioni civili e religiose si svolgeranno la mattina presso il liceo “Martin Luter King” ed il pomeriggio alle ore 16 al castello Chiaromontano.