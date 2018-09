Gessica Lattuca, cresce il pessimismo sulle sorti della ragazza. Ma forse c'è una svolta

Martedì 11 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Continuano a ritmo serrato le ricerche di, la 27enne madre di quattro figli scomparsa nel nulla lo scorso 12 agosto. Indagini a tutto campo concentrate anche nell’ambito dei contatti più stretti. Oggi, alla vigilia della fiaccolata organizzata dalla parrocchia di Don Marco Damiani e dal consiglio pastorale di Favara, che partirà da piazza Giarritella, luogo dove si è stata vista Gessica per l’ultima volta e che si snoderà lungo le vie del paese dell’ Agrigentino, verrà fatto di nuovo il punto sul giallo che avvolge questa torbida vicenda.Dopo un mese di tentativi vani di ritrovar Gessica, che hanno condotto verso un vicolo cieco, si è piuttosto pessimisti sulle sorti della donna. Nei giorni scorsi una speranza era sorta dopo che un uomo, residente nelle Marche, aveva contattato il parroco per raccontargli di aver conosciuto Gessica tramite una chat di incontri, e che la ragazza, nel corso delle conversazioni web, gli aveva più volte manifestato la voglia di “ scappare” da Favara.Questa pista, verificata dai carabinieri della Tenenza di Favara, si è rivelata infruttuosa. Gli inquirenti sono sempre più convinti che Gessica vada cercata nella zona compresa tra Favara, Agrigento, Grotte e Racalmuto, luoghi che abitualmente frequentava.Le ricerche verranno estese nella contrada Stefano, nelle campagne favaresi, a ridosso del fiume Naro dove sono presenti numerose discariche e dove la conformazione del territorio appare impervia dove tra l’altro c’è la miniera di Zolfo detta di Ciavolotta, ora abbandonata dove ci sono grotte e cunicoli che scendono nel sottosuolo fino ad una profondità di quasi duemila metri. Proprio in quegli anfratti si persero le tracce nel 1997 di un ragazzo di Favara, Diego Ferraro.Al vaglio degli investigatori e della procura Agrigentina anche le relazioni di Gessica in ambito familiare e delle sue amicizie. Anche, madre della scomparsa nei vari appelli ha anche parlato di un sogno premonitore che narrava di un terribile presagio. Alcuni conoscenti della donna hanno raccontato che i rapporti con, ex compagno e padre di tre dei quattro figli non erano dei migliori.L’uomo avrebbe un temperamento forte ed incline alla lite, pare che in più di qualche occasione avrebbe litigato furiosamente con la ex compagna arrivando addirittura a minacciarla. Durante i vari appelli fatti dall’ ex, che non è indagato, l'uomo è apparso molto agitato e contradditorio ha detto di conoscere il nome dell’uomo che ha a che fare con la scomparsa di Gessica. Proprio ieri, il tribunale di Agrigento ha dissequestrato una somma di denaro di Gerlando Russotto, nipote di Filippo, che gli venne sequestrata dopo il suo arresto avvenuto il 2 agosto scorso perché accusato di aver partecipato all’agguato in un ristorante in Belgio ai danni di Saverio Sacco.Secondo la direzione distrettuale antimafia, il regolamento di conti è inscrivibile nel contesto della faida Belga Favarese legata a traffici illeciti di armi e droga. L'ordinanza, fa sapere Salvatore Cusumano, legale della famiglia è stata parzialmente annullata dal tribunale del riesame il 21 agosto. Sotto la lente d’ingrandimento degli inquirenti anche alcune amicizie di Gessica, tra cui alcuni personaggi finiti qualche anno fa nella rete della giustizia nell’ ambito dell’ operazione “Sorgente”, che scardinò un sodalizio criminale che spacciava cocaina nella zona. Tra le persone finite in manette c’ era anche una ragazza.Colpi di scena e sviluppi investigativi potrebbero arrivare a breve e risolvere un mistero che tiene con il fiato sospeso oltre che l’ Italia , soprattutto la famiglia e i quattro bambini che aspettano che da un momento all’ altro la mamma possa ritornare.