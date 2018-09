Gessica Lattuca, bruciata la macchina dell'ex datore di lavoro

Non si hanno più notizie didal 12 agosto scorso. Della giovane mamma scomparsa da Favara parlaspiegando gli ultimi sviluppi. Gessica, 27 anni, abita nella cittadina in provincia di Agrigento con i quattro figli, la madre e i fratelli. Secondo un'ipotesi investigativa sarebbe stata vittima di un sequestro di persona.Domenica 12 agosto, intorno alle 21 è stata vista da alcuni parenti allontanarsi da una casa di famiglia e non è più rientrata. Ha con sé il cellulare, che risulta spento. Le telecamere non l'avrebbero ripresa quella sera. Alcuni particolari non tornano. La madre,ha lasciato intendere che la figlia prima di uscire di casa, le avrebbe confidato che doveva incontrare qualcuno per risolvere una questione economica per i figli.Gli inquirenti hanno sottolineato che non esiste alcuna ripresa video che ritrarrebbe la donna negli istanti precedenti la sparizione. Questo elemento ha fatto supporre sin da subito che la giovane madre sarebbe salita su una macchina o su una moto. «Non è stata ripresa forse perché da quel cunicolo di traversine non è mai uscita», dice ai microfoni del programma l'avvocato della famiglia di Gessica.