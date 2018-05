Spiegel Online al vetriolo: «L'Italia è una scroccona, non è un paese povero. La colpa? Di Mario Draghi»​

Laattacca l'e un politico altoatesino, per ripicca, propone di chiedere allaun indennizzo per le spese sostenute per il ritiro dellanella cittadina di, consigliere provinciale di Bolzano della lista di centrodestra 'Alto Adige nel cuore', ha infatti annunciato di voler chiedere i danni ad«​Dopo i durissimi attacchi della stampa tedesca all’Italia ed alla sua autonomia nella formazione del nuovo governo chiedere i danni alla Germania si può: per cominciare chiedendo ildall’Italia per ospitare con tutti i lussi la nazionale di calcio. Abbiamo anche dovuto rifare il prato per l'allenamento e fornire strutture come richiesto, mentre la comunità è chiamata a sacrifici e disagi. Il paese sembra assediato fra forze di polizia (che ci costano, ossia costano agli italiani) e controlli di sicurezza a vari livelli, senza parlare delle strutture sportive “requisite”» - scrive il consigliere nel post su Facebook - «Lapotrebbe anche fare i ritiri in casa propria, invece di approfittare dell'accoglienza nostrana e darci degli ingrati? Credo che un moto di orgoglio sia opportuno: non si chiede molto, solo di presentare il conto delle spese sopportate dall’Italia, dalla Provincia di Bolzano e dal Comune di Appiano a Frau Merkel. O non vorranno mica, i tedeschi della nazionale di Berlino, dare l’idea di volereed alle spalle del partner mediterraneo dell’Unione europea?».