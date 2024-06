Gerardo Salvucci, morto per un malore improvviso in spiaggia lo storico magazziniere della Salernitana: aveva 55 anni

di Redazione Web

È morto improvvisamente Gerardo Salvucci, storico magazziniere della Salernitana. L'uomo, 55 anni, sarebbe stato colpito da malore mentre si trovava in spiaggia a Sapri, dove stava trascorrendo le vacanze dopo la fine del campionato. Salvucci era il dipendente più longevo del club campano, in squadra sin dagli anni del Salerno Calcio in serie D.

A ucciderlo, probabilmente, un infarto fulminante. Lo stesso era successo alla sorella pochi mesi fa, riporta Il Corriere del Mezzogiorno. La notizia ha subito raggiunto i tifosi granata, per i quali Salvucci era come uno di famiglia. «Una persona buona e gioviale», lo definisce chi lo conosceva.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Giugno 2024, 15:05

