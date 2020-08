Genova, uomo ucciso a martellate. Il figlio chiama la polizia: «L'ho ucciso io». In Questura con il fratello

Un uomo di 62 anni è stato ucciso questa notte a martellate in un appartamento di San Biagio, frazione di Pontedecimo (Genova). A chiamare la Polizia è stato uno dei figli dell'uomo, il maggiore, che ha confessato di aver colpito il genitore. Secondo quanto appreso, l'uomo aveva un divieto di avvicinamento al nucleo familiare per maltrattamenti. L'omicidio sarebbe maturato durante una lite. Il figlio maggiore che ha 28 anni e quello minore che ne ha 20 anni sono trattenuti in Questura. Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Agosto 2020, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA