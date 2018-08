Genova ponte crollato sull'austostrada: chiuso tratto A10-A7. Ferrovie: circolazione sospesa

Genova, crollato il ponte Morandi sulla A10

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il crollo del viadotto a Genova ha provocato vittime e rallentamenti al traffico. Il sitosegnala sull'A10 la chiusura del tratto tra il bivio A7 Milano-Genova e Genova Aereoporto in entrambe le direzioni.Il tratto tra il Bivio per l'A7 Genova-Serravalle e Genova Aereoporto, in entrambe le direzioni, è stato chiuso in seguito all'incidente di questa mattina al ponte Morandi. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. A seguito della chiusura - rende noto Autostrade in un aggiornamento - si sono sono formate code sulla A10 stessa verso Genova tra Genova Pegli e Genova Aeroporto e ripercussioni verso Genova sulla A12 Genova-Rosignano Marittimo tra Genova est e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e la A10. tra Genova est e il Bivio per l' A7 verso Genova e sull' A7 tra Bolzaneto e la A10.Sospesa anche lanel nodo di Genova. Lo rende noto Rfi sottolineando che il crollo è avvenuto tra Genova Rivarolo e Genova Sampierdarena. Trenitalia sta riprogrammando l'offerta con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso. Il ponte, spiegano da Rfi, passa proprio sopra lo scalo merci di Campasso, dove non ci sono linee in esercizio ma due linee secondarie che vengono utilizzate soltanto in casi particolari. La circolazione è stata tuttavia sospesa su tutto il nodo di Genova per motivi di sicurezza.