Sono 37 iaccertati dal Viminale durante la trgedia del crollo del ponte Morandi a Genova . Di questi, cinque non sono stati ancora identificati. I feriti sono 16, di cui 12 in codice rosso. Qui la lista delle persone finora identificate.Axelle Nèmati Alizèe Plaze, 21 anniMarta Danisi, 29 anniJust Ruben Figueroa Carrasco, 68 anniMarian Rosca, 36 anniLeyla Nora Rivera Castillo, 47 anniFrancesco Bello, 41 anniCarlos Jesus Erazo Trujillo, 26 anniVincenzo Licata, 57 anniJust Carlos Pastenes, 64 anniAlberto Fanfani, 32 anniMarius Djerri, 28 anniLuigi Matti Altadonna, 34 anniEdy Bokrina (età non riconosciuta)Uomo non identificatoUomo non identificato (25-30 anni)Donna non identificata (25-35 anni)Donna non identificata (25-35 anni)Uomo non identificato (25-35 anni)