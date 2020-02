Miriam, scomparsa da 10 giorni: «Era terrorizzata, l'ex era uno stalker»

Giovedì 6 Febbraio 2020, 17:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, 45 anni, è scomparsa dieci giorni fa. Viveva ormai nel terrore a causa di uno, e il timore che i due fatti siano collegati si fa sempre più forte. La donna viveva insieme alla madre in provincia di Genova, a Giro del Fullo. L'ultima volta che è stata vista era lunedì 27 gennaio, a bordo della sua Volkswagen Polo nera targata BZ330YR, diretta al corso per operatrice socio sanitaria che frequentava nella zona del porto di, ma Miriam non è mai giunta a destinazione.E' stato Sergio, un suo amico, a raccontare a ‘'Chi l'ha visto'' che unotormentava Miriam. «Era. Camminava con il telefono e lo spray al peperoncino alla mano, in auto teneva un tubo con cui difendersi in caso di aggressione». Miriam prima viveva acon il fidanzato, lavorava come istruttrice di nuoto e conduceva una vita normale. Ma quando la relazione con il suo partner si è conclusa, ha deciso di tornare indalla famiglia e cercare un altro lavoro. Decisa ad entrare nel mondo della sanità, si è impegnata nello studio per il concorso pubblico per OSS.Nel mentre ha conosciuto un altro ragazzo, con il quale non è durata a lungo. La breve storia, conclusasi lo scorso agosto, sembra non sia finita bene. I suoi amici raccontano che Miriam riceveva assiduamente chiamate e messaggi, si sentiva seguita e aveva paura di venire. Nonostante l'ansia della vita privata, ha continuato a studiare giorno e notte per ottenere quel lavoro. Ma il 27 gennaio Miriam scompare nel nulla. Il suo cellulare è stato rintracciato l'ultima volta in, nella località Zeppado (Montebruno, Genova), prima che anche il segnale svanisse. Nella zona di Montebruno però gli investigatori non hanno trovato tracce della sua Volkswagen. Mentre le ricerche proseguono serrate, laè disperata: «Temo che qualcuno possa averla portata da qualche parte, per farle tutto. Non posso immaginare di perderla».