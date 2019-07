Maxi sequestro di cocaina per circa 100 milioni di euro

Martedì 30 Luglio 2019, 00:22

Aveva un valore di circa 100 milioni di euro il maxi quantitativo dipurissima, 368 chili, sequestrato dalla Guardia di Finanza nel porto di Genova nell'ambito dell'operazioneche ha visto sgominare un traffico di droga dal Sud America e ha portato all'arresto di tre italiani, di cui un affiliato ad una cosca della 'ndrangheta, per traffico internazionale di stupefacenti.I dettagli dell'operazione sono stati resi noti in una conferenza stampa oggi a Genova presso il comando provinciale. Dalla Colombia a Genova, la droga è stata ritrovata in porto nei giorni scorsi: a far scattare il sequestro lecoordinate dalladel capoluogo ligure. Le indagini eseguite daldel capoluogo ligure erano partite nella primavera del 2019, quando gli inquirenti avevano individuato un 39enne, A.A., che localizzato in Colombia cercava di contrattare l'acquisto di un ingente carico di cocaina con gli esponenti dei cartelli del narcotraffico sudamericano.Grazie ad un'intensa cooperazione giudiziaria internazionale con le autorità spagnole e francesi, sotto l'egida di Eurojust, colombiane, con la D.E.A. (Drug Enforcement Adminstration) e con C.B.P. (Customs and Border Protection) statunitensi, che ha permesso di monitorare le fasi dell'acquisto e dell'arrivo del carico sul territorio nazionale,la droga è stata sequestrata all'arrivo nello scalo genovese.