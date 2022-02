Genova, marinaio trovato morto con la gola tagliata su una nave cargo

Un marinaio è stato trovato morto, con la gola tagliata, all'interno di una nave cargo ormeggiata al porto Vte di Genova Prà.

Leggi anche > Milano, vento a 90 km/h: si stacca il tetto della stazione Centrale. Alberi caduti: un ferito grave

L'uomo, di nazionalità straniera, è stato trovato morto questa mattina a bordo della portacontainer Adelaide della compagnia Msc, arrivata a Genova ieri pomeriggio. Le operazioni di scarico e carico della nave sono state immediatamente interrotte con il divieto di salire a bordo. Al momento è in corso il sopralluogo della Polizia e della Capitaneria di porto per ricostruire se si tratti di un omicidio o di un gesto volontario.

Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nella sala macchine della nave. La vittima è di nazionalità serba e avrebbe circa 50 anni. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori della squadra mobile che stanno sentendo le persone che si trovavano a bordo l'uomo sarebbe stato visto poco prima con un coltello in mano. Indagini in corso, non si esclude il gesto volontario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Febbraio 2022, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA