Malore durante la festa, 15enne si accascia e muore davanti agli amici. Il giallo dei mini-incontri di boxe

di Redazione web

La festa tra adolescenti finisce in tragedia. Un ragazzo di 15 anni, E. A., è morto a causa di un malore nella tarda serata di ieri a Genova, nel quartiere di Castelletto, riporta Il Secolo XIX.

Esplosione in una palazzina: morta la mamma Alina Crenicean, marito e figli ricoverati in ospedale

Alessandro Dallatorre, morto il dirigente dell'Inter: schianto in auto fatale a Lecco

La ricostruzione

Una quindicina di adolescenti si sarebbero riuniti sabato sera in un appartamento a Genova. A metà serata il giovane ha accusato il malore e gli amici hanno subito avvisato i soccorsi. L'intervento dei sanitari non è però servito a evitare il peggio. I tentativi di rianimazione sono conclusi in tragedia.

Da quanto riferiscono i militari, non sembra al momento che nel corso della serata vi sia stato uso importante di alcol o di altre sostanze. I ragazzini però avrebbero iniziato nel corso della serata una sorta di «mini incontri di boxe», in maniera non violenta, utilizzando dei guantoni presenti in casa. E. A. è svenuto poco dopo il suo turno. Secondo gli investigatori, la morte non sarebbe collegata a un colpo subito o a un trama, mentre è ritenuto più probabile il nesso con lo sforzo. Tra le ipotesi c'è quella che il ragazzo fosse affetto da una patologia cardiaca.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Marzo 2023, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA