Mamma in monopattino travolta e uccisa da tir subito dopo aver lasciato la figlia a scuola

Una giovane mamma di 35 anni, Federica Picasso, ha perso la vita ieri in un tragico incidente avvenuto nel quartiere Marassi di Genova. La donna aveva appena accompagnato a scuola la figlia di 6 anni ed era a bordo del suo monopattino elettrico, quando è stata investita da un tir: sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118, ma per Federica non c'è stato purtroppo niente da fare.



Si tratta del primo incidente mortale che coinvolge un monopattino a Genova: la dinamica esatta è ancora da accertare, ma pare che la donna abbia perso il controllo del mezzo finendo sotto le ruote del camion. Il conducente del tir, un italiano di 46 anni, è risultato negativo ad alcol e droga test: ancora sotto choc, ha detto di non averla vista e di non essersi accorto di nulla.

Il dramma ha riportato a galla la questione della necessità di regolamentare i monopattini, allo stesso modo di altri mezzi di trasporto come motorini e biciclette. «Bisognerebbe forse scrivere leggi più adeguate per regolare il fenomeno», ha detto il procuratore capo di Genova Francesco Cozzi.

(D. Zur.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 08:54

