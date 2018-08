Crollo ponte a Genova, nella notte via libera ad un trasporto eccezionale. FOTO VIDEO

Sabato 18 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Con la collaborazione di tutti e con l'abnegazionedi tutti. Infatti, nonostante la situazione di emergenza per il ponte crollato, un trasporto eccezionale è uscito nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 agosto - dallo stabilimento di Ansaldo Energia, che è situata in prossimità del viadotto Morandi. Un'operazione molto delicata, visto il momento che sta vivendo la città. Comunque l'operazione è perfettamente riuscita e l'azienda ha poi ringraziato le istituzioni e le forze dell'ordine per la collaborazione. Ansaldo Energia ha fatto uscire dal proprio stabilimento di Campi un componente destinato allo stabilimento di Cornigliano, dove sarà poi imbarcato su una nave nei prossimi giorni. La destinazione finale è il cantiere della centrale di Mornaguia in Tunisia. Qui potete vedere le immagini e un video che mostrano sia le difficoltà del lavoro svolto, sia la spettacolarità del trasporto.«Questo trasporto eccezionale è stato possibile grazie alla collaborazione delle istituzioni locali e nazionali e delleforze dell'ordine» ha commentato Ansaldo Energia