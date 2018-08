Genova, crollo ponte. Parigi apre inchiesta per omicidi colposi

PARIGI - La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per «omicidi colposi» in relazione al crollo del ponte Moranti a Genova, in cui sono rimasti uccisi 4 ragazzi francesi.



Atlantia (Autostrade) crolla in Borsa e chiude a -22%. Revoca concessione: «Ci spetta comunque la penale»



La procura di Parigi ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per «lesioni involontarie» e «omicidi colposi». Le indagini sono state affidate alla Direzione della gendarmeria nazionale.



L'apertura di un'inchiesta da parte della procura è un atto usuale quando in caso di decessi traumatici di francesi all'estero. Secondo le notizie diffuse nelle ultime ore, le vittime francesi sono quattro giovani amici che erano partiti insieme diretti a un festival di musica techno in Sicilia. Avevano intorno a 20 anni e una di loro, Melissa, aveva organizzato il viaggio trovando gli altri partecipanti su Facebook. Con lei, il suo ragazzo, Nathan, rimasto ucciso insieme a lei sul ponte Morandi. Tutti erano originari del sud-ovest della Francia, fra Tolosa e dintorni.

