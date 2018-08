Genova, crollo ponte Morandi: tutti i video

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:50 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una tragedia incredibile, con decine di vittime. Genova e l'Italia sono sotto choc per il dramma del Ponte Morandi , un viadotto crollato alla vigilia di Ferragosto sotto la pioggia e all'ora di punta, con decine di automobili incolonnate in uno degli snodi più importanti della città. Decine le probabili vittime, impressionanti le immagini, con il viadotto, soprannominato 'ponte di Brooklyn' dai genovesi, che è crollato scaraventando giù una ventina di auto e alcuni mezzi pesanti.Sui social molti utenti hanno postato quasi subito le prime immagini: in uno dei primi filmati pubblicati su Facebook, si vede un pezzo di viadotto che crolla e un utente che commenta ‘Oh mio Dio, oh mio Dio’. Dalle immagini che tutti i media e i tg hanno mostrato, una in particolare fa impressione: il tir fermo a pochi metri dal baratro, salvo probabilmente per pochi secondi o per poche frazioni di secondo. E come sempre avviene in Italia, e le varie tragedie legate ai terremoti ce lo hanno insegnato, la macchina dei soccorsi è partita subito e con grandissima efficienza e generosità da parte del 118, delle forze dell'ordine e dei volontari della Protezione Civile.