Ammazza la moglie e si toglie la vita gettandosi dalle scale

Omicidio suicidio a Genova. Un uomo di 84 anni ha ucciso la moglie di 80 anni e si è tolto la vita lanciandosi nel cavedio del condominio. È accaduto a Molassana, in un edificio di via Piacenza. Secondo le prime informazioni, l'anziano avrebbe lasciato un biglietto con scritto «Soffro tanto. Ti amo ma non ce la faccio». Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l'uomo soffriva da tempo di depressione.



A notare il corpo dell'anziano sono stati alcuni abitanti dell'edificio. Sono stati loro a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari del nucleo radiomobile e della compagnia Centro e quelli del nucleo investigativo. La donna è stata trovata in cucina, il marito l'aveva colpita con un oggetto alla testa. Nelle scorse settimane, sempre a Genova, un altro anziano aveva ucciso la moglie e aveva tentato di uccidersi: è morto dopo dieci giorni in ospedale. Ultimo aggiornamento: Domenica 16 Febbraio 2020, 12:23

