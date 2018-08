Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Avanti senza sosta notte e giorno le operazioni di soccorso e scavo sull'area del crollo di ponte Morandi. I soccorritori non smettono di sperare, alla ricerca di sopravvissuti sotto le macerie. "Il numero delle persone decedute è 38, i feriti sono 15, di cui 5 in codice rosso", ha riferito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver partecipato a Genova a una riunione del Centro coordinamento dei soccorsi. Il procuratore capo di Genova, Francesco Cozzi, ha spiegato che "i dispersi potrebbero essere ancora 10 o 20".INCHIESTA - Nell'inchiesta aperta dalla procura di Genova si valuta l'ipotesi di reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. Confermate le altre ipotesi di reato: omicidio colposo plurimo e disastro colposo.FUNERALI - I funerali di Stato delle vittime verranno celebrati sabato mattina all'interno del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova. La conferma è arrivata questa mattina mentre dalla Prefettura di Genova precisano di essere in attesa di aggiornamenti da parte del cerimoniale della Presidenza della Repubblica. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, potrebbe essere a Genova per assistere alle esequie, insieme ai componenti del governo. Le esequie saranno celebrate dall'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei, cardinale Angelo Bagnasco.Sempre sabato a Genova potrebbe svolgersi un nuovo Consiglio dei ministri "per aggiornare il dispositivo di Protezione civile", rispetto "a quello che abbiamo decretato ieri", hanno annunciato il premier Conte e il vicepremier Luigi Di Maio.