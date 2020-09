Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 15:39

per. Due studenti sono statdai loro genitori che hanno affermato diin caso di eventuali contagi in classe. L'isolamento infatti riguarderebbe non solo i ragazzi, ma anche i genitori ed eventualmente i nonni, con tutte le conseguenze del caso.Una mamma, che lavora in un centro estetico, ha raccontato Il Gazzettino di aver preso la decisione perché non può permettersi una seconda chiusura: «Covid ha messo in ginocchio il nostro negozio, non resisteremmo ad un'altra chiusura», ha affermato la donna. Ma non è un caso isolato quello della donna, come riporta una preside trevigiana che ha raccontato che molte famiglie sono spaventate dalla malattia, soprattutto quelle che convivono con sogetti più fragili.Tutti e due i casi hanno chiesto di poter usufruire del dad, la didattica a distanza, ma è un provvedimento valido solo per i ragazzi con fragilità, quindi con molta probabilità questi studenti potrebbero rimanere senza scuola.