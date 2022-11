Genitori lasciano bambino in auto e vanno al centro commerciale: «Lo controllavamo in videochiamata»

Una coppia di genitori è stata denunciata per aver lasciato da solo nella loro automobile il figlio di 3 anni, addormentato sul seggiolino, mentre stavano facendo le spese in un centro commerciale a Thiene (Vicenza). Alle contestazioni dei carabinieri - riferisce oggi il Giornale di Vicenza - avrebbero detto di che il piccolo era sotto controllo tramite una videochiamata.

La golf car guidata dal marito si ribalta, sposa muore durante il viaggio di nozze. La famiglia si rivolta contro lo sposo

Non si rassegna alla fine della relazione, 22enne spara alla cugina della ex e ai suoi cani

Il bambino addormentato in auto

Il fatto risale al 13 novembre scorso, quando una pattuglia è intervenuta nel posteggio, su segnalazione dei clienti del centro commerciale. Il bimbo stava dormendo in auto, che non era chiusa a chiave. Una volta accertato che stesse bene, i militari hanno notato uno smartphone poggiato sul sedile e rivolto verso il seggiolino, e hanno visto nella videochiamata i due genitori. È stata così avvertita le direzione dell'esercizio commerciale che ha fatto un appello via altoparlante invitando i genitori del bambino ad andare nel parcheggio. I genitori si sono quindi giustificati con i militari sostenendo di avere deciso di 'videosorvegliare' il figlio con il cellulare. La coppia è stata però denunciata per abbandono di minore, e anche multata per non aver installato nella vettura il dispositivo anti-abbandono, previsto dal recente aggiornamento del codice della strada.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Novembre 2022, 12:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA