Gemelle e centenarie: Maria e Cecca compiono 100 anni. Il post della festa è virale

Maria e Cecca, sorelle gemelle, hanno compiuto cento anni qualche giorno fa. Un intero paese ha fatto festa. Le due signore anziane, di Anzano di Puglia (nel Foggiano, sui monti Dauni) hanno compiuto un secolo di vita. E il sindaco, Paolo Lavanga, ha voluto scrivere un post sui social per fare loro gli auguri.

Centenarie e gemelle: un caso più unico che raro

Il post è subito diventato virale, come la foto di nonna Maria e Zia Cecca. Entrambe vestite di rosso. Un caso più unico che raro: ultracentenarie e gemelle. E succede in Puglia, in un paesino di poco più di mille abitanti.

