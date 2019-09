di Sofia Unica

Un'operazione imponente. Più di 300 uomini delle forze dell'ordine impegnati. L'ausilio di due elicotteri e 15 unità cinofile. E' in corso in questi minuti il blitz della Polizia di Stato nella città di Gela. Una retata antimafia come da anni non si vedeva in Sicilia. Disarticolata la pericolosa organizzazione mafiosa della stidda che, negli ultimi anni, ha imperversato, nella cittadina siciliana appropriandosi di parte del territorio con la tipica forza e violenza mafiosa, che da sempre l’ha caratterizzata. In carcere sono finiti capi, gregari e sodali che hanno gestito un fiorente traffico di sostanze stupefacenti, hanno infiltrato l’economia legale attraverso imprese di comodo, facendo estorsioni a tappeto, specie con il metodo dell’imposizione dei prodotti delle loro aziende.



Secondo la Procura di Caltanissetta le persone arrestate sono coinvolte in spedizioni punitive organizzate anche con l’uso di armi e con danneggiamenti seguiti da incendi, ai danni di chi osava contrapporsi al loro potere criminale. Una vera e propria potenzialità “militare” costituita da “500 leoni”, ossia di 500 uomini armati che avrebbero potuto scatenare l’ennesima guerra di mafia. Le indagini svolte nel procedimento hanno consentito di fotografare l’ala violenta del clan, ricostruendo plurime condotte estorsive poste in essere ai danni di commercianti ed imprenditori riottosi o poco propensi a sottomettersi al loro volere, che - nonostante ciò - hanno trovato il coraggio di denunciare le estorsioni.



Al termine delle operazioni è prevista una conferenza stampa presso la sala stampa della Procura Distrettuale di Caltanissetta alle ore 11. Presente anche il Direttore Centrale della Direzione Centrale Anticrimine di Roma, dr. Francesco Messina. Giovedì 26 Settembre 2019, 07:00

