Gay Pride, Caterina Balivo non sarà più la madrina: «Una scelta che ha suscitato troppe polemiche»

Giovedì 20 Giugno 2019, 19:02

sarebbe dovuta essere lama la sua presenza è stata. Il 29 giugno si terrà un grande corteo, il cui percorso è stato allungato rispetto allo scorso anno, a seguito del quale i manifestanti si raccoglieranno sotto il palco che avrebbe dovuto avere come protagonista la conduttrice di Rai 1, ma alla fine l'organizzazione e la conduttrice, di comune accordo, hanno deciso di cambiare.Dopo la diffusione della notizia si erano scatenate molte polemiche e diverse persone non hanno ritenuto la. Complici le gaffe della conduttrice durante i suoi programmi in tv. Tempo fa Caterina affermò: «Ricky Martin sei bono, anche se froc*o!», un'altra volta, rivolgendosi al un ospite che aveva incluso Vladimir Luxuria tra le donne disse: «Eh ma no, dimmi il nome di una donna donna, una donna con la gonna!», insomma le frasi non l'hanno resa troppo simpatica alla comunità gay che si è opposta.Gli organizzatori del Pride, in accordo con la Balivo, hanno fatto un passo indietro: «La "madrina" di un pride deve essere un fattore unificante. È chiaro che la nostra scelta, di cui ci assumiamo la responsabilità, ha suscitato molte perplessità e polemiche. E poiché il pride deve essere un momento di unità e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze debbano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro. Ringrazio Caterina Balivo per la disponibilità e la sensibilità mostrate in questa circostanza».