«Siete il cancro del palazzo» e distruggono l'auto dopo minacce e insulti: coppia gay denuncia i condomini

Prima gli insulti e le minacce, poi l'auto distrutta. Tutto perché nel palazzo qualcuno non voleva tra i condomini una coppia gay. Succede a Torino, nel quartiere periferico Barriera di Milano.

Come anticipato dal quotidiano torinese La Stampa, la coppia ha denunciato ai carabinieri il clima di terrore in cui sono costretti a vivere nel palazzo in cui risiedono, tra minacce e insulti omofobi, biglietti anonimi e l'auto vandalizzata. «Per adesso ci limitiamo alla macchina, presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi», si legge in un biglietto lasciato nella cassetta della posta dopo il danneggiamento della vettura.

Nei mesi scorsi, invece, la coppia era stata costretta a subire altre minacce e insulti: prima biglietti in cui venivano definiti «un cancro per il palazzo», poi il nottolino spaccato. Fino al danneggiamento dell'auto, che ha indotto la coppia a denunciare.

Coppia gay insultata e minacciata, Appendino: «Il vero cancro odio e ignoranza»

Dell'episodio ha parlato anche la sindaca uscente di Torino, Chiara Appendino, che condanna l'accaduto. «Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l'odio e l'ignoranza», ha scritto l'ormai ex prima cittadina su Twitter.

Anno 2021 e i cancri da estirpare rimangono l'odio e l'ignoranza. https://t.co/BoZPu6AtOG — Chiara Appendino (@c_appendino) October 6, 2021

