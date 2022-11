Sentono un miagolio in cucina, poi la scoperta choc: il gatto è intrappolato nel muro

di Redazione Web

Sentivano un miagolio insistito provenire dalla loro cucina, ma proprio non riuscivano a capire da dove provenisse. Poi concentrandosi attentamente hanno realizzato che probabilmente un gatto era incastrato nelle loro pareti di casa. E hanno fatto la scoperta choc: un felino era rimasto intrappolato nel muro.

Storia a lieto fine

Il protagonista della vicenda, che fortunatamente si è conclusa con un lieto fine, è un gattino che dopo la sua disavventura ha trovato anche una famiglia. Il felino era bloccato all'interno del muro di un appartamento a Este, comune in provincia di Padova. E i proprietari hanno dovuto richiedere l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre il gattino dal muro e porre fine al suo miagolio disperato. I pompieri sono giunti all'abitazione in pochi minuti e, armati di martello e scalpello, dopo aver individuato il punto dove si trovava il micio, hanno forato il muro trovandosi dinanzi al gatto.

Come ha fatto?

Dopo il salvataggio, però, i proprietari di casa e gli stessi vigili del fuoco si sono chiesti come l'animale abbia fatto a incastrarsi nel muro. L'ipotesi più probabile è che il cucciolo fosse caduto dal tetto dove stava si stava godendo una passeggiata e si sia infilato nella canna fumaria cadendo al suo interno. In buona salute, nonostante la disavventura, i proprietari dell'appartamento l'hanno fatto visitare e hanno poi deciso di adottarlo salvandogli così di fatto la vita due volte.

Ultimo aggiornamento: Sabato 19 Novembre 2022, 21:16

