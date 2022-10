La gatta Chicchi sbranata da un cane senza guinzaglio: aveva 31 anni. Il dolore della proprietaria

Con i suoi 31 anni di longevità Chicchi, la gattina mascotte di Monzuno è morta azzannata da un cane, di razza spinone, che si muoveva libero per il quartiere senza guinzaglio. A dare il triste annuncio è stata la proprietaria del gatto sul suo profilo Facebook: «Non si può morire a 31 anni in bocca ad un cane per colpa di un padrone che lo aveva a spasso slegato.. Fai buon viaggio dolce Chicchi», scrive a corredo della foto che mostra l'animale senza vita.

Cosa è successo

La gatta, nata nel 1991, godeva di buona salute come racconta la sua proprietaria a Il Resto del Carlino: «Chicchi era abituata a stare in giardino, insieme a tutti gli altri animali che abbiamo, gatti, tacchini e cani,

ed è sempre andata d'amore e d'accordo con tutti», ha spiegato.

E ancora: «Passeggiava serena verso il boschetto di casa come era solita fare, quando, dal nulla, sbuca questo cagnone che, in una manciata di secondi, se l'è portata via».

L'annuncio della morte della gatta ha fatto il giro del web, scatenando la commozione dei gruppi social di vicinato e del resto dell'Italia. Anche i carabinieri si sono interessati all'accaduto, motivo per il quale è partita una denuncia per omessa sorveglianza del cane di un 54enne di Monzuno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Ottobre 2022, 17:12

