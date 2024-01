di Alessandra Severini

Scatta oggi la fine del mercato tutelato del gas metano. Il regime di maggior tutela rimarrà solo per gli utenti vulnerabili (over 75, disabili, soggetti in condizioni economicamente svantaggiate). Per tutti gli altri, più di 5 milioni, si prospettano aumenti in bolletta. Va ricordato che chi non ha finora effettuato la scelta per il mercato libero, rimarrà con il proprio operatore del mercato protetto, ma con la tariffa Placet, in parte ancora fissata dall'autorità pubblica dell'energia.

Secondo il Codacons, al momento sul mercato libero del gas sono più convenienti i contratti a prezzo variabile di quelli a prezzo fisso. La bolletta del gas sul mercato libero è più alta del 14,56% rispetto a quella del mercato tutelato se si sceglie un contratto a prezzo fisso, mentre è più bassa del 2,57% se si sceglie un contratto a prezzo variabile. Ma nella giungla delle bollette si registra anche una netta differenza a livello geografico. Secondo un’indagine condotta da Assoutenti sui nuovi costi delle forniture in 20 città italiane, Roma è la città più cara per chi oggi sceglie un operatore del mercato libero, con una bolletta media annua del gas da 2.045 euro. Completamente diversa la situazione a Milano, dove una famiglia paga una bolletta annua da 1.816 euro annui, con un risparmio pari a 229 euro rispetto a Roma.

Assoutenti ha messo a confronto le migliori offerte reperibili sul portale offerte di Arera, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a tariffa variabile, per una famiglia che ha un consumo medio di 1.400 metri cubi di gas all'anno.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Gennaio 2024, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA