Gas esilarante, nuova moda tra i giovani: i racconti choc. «Non riesco più a camminare». Cosa si rischia

La moda arriva da Londra ed è un trend ormai anche in Italia: sballarsi tramite un gas esilarante. Le bombolette di metallo che si vedono gettate fuori dai locali, contengono (o meglio contenevano prima che la sostanza venisse consumata) Co2, praticamente il gas che serve per gonfiare le camere d’aria delle bici o anche i palloncini.

Gas esilarante, la nuova droga dei giovanissimi. L'allarme: «Cosa sono queste bombolette?»

Le bombolette sono usate come una nuova forma di droga a gas, il gas esilarante (monossido di azoto), una droga che pare non droghi, non dia dipendenza, non faccia male all’organismo, ma faccia sballare per pochi minuti con l’effetto pari alle normali droghe. Uno scherzo? No è tutto vero. Ecco perché i giovani ne fanno un grande uso. Anche perché costano 1 euro e si trovano anche nei supermercati.

Le fialette si sniffano e poi si gettano, l'ultima denuncia arriva da Roma dove qualche giorno fa è arrivata la denuncia di moltissime bombolette gettate in un prato vicino la scuola di Forte Antenne. Piccole, a forma di cartucce, conservate e consumate dai ragazzini tra i 13 e i 17 anni, come un tempo il "popper". Il protossido d'azoto, usato in medicina per praticare le anestesie, può procurare nausea leggera e mal di testa ma anche perdita di coscienza, calo della pressione sanguigna, aritmia e, nel peggiore dei casi, morte per arresto respiratorio. In mancanza di ossigeno si rischia il soffocamento.

I racconti

Dai festival alle feste in casa ai club, è la nuova droga preferita e facile da acquistare legalmente. Un 27enne ha raccontato la sua esperienza al The Sun: «È qualcosa di più da morire. Il ronzio dura solo circa 15 secondi, ma poi vuoi un altro colpo. Costa meno di una birra e non ci sono postumi di una sbornia». Gli esperti definiscono la nuova mania «terrificante» a causa dei suoi gravi effetti sulla salute, tra cui un'epidemia di danni al midollo spinale e ai nervi. I suoi effetti sono così allarmanti che persino i Paesi Bassi - dove la cannabis è venduta legalmente nei bar - stanno vietando il gas da gennaio, a parte l'uso medico e alimentare. Mentre il protossido di azoto è relativamente innocuo a piccole dosi, l'inalazione diretta da una grande bomboletta può essere fatale, mentre un uso pesante e regolare può causare danni permanenti ai nervi e paralisi duratura.

L'esperto

Il neurologo Dr Nikos Evangelou ha detto a The Sun: «Ho visto due giovani completamente paralizzati, incapaci di camminare. Vedo in media da cinque a sei giovani alla settimana con un certo grado di danno». «Molti di quelli con i primi sintomi – formicolio alle mani e ai piedi e instabilità – non cercano aiuto. Invece questi ragazzi devono sapere che questo è l'inizio di qualcosa di incredibilmente serio e devono fermarsi prima che si facciano danni permanenti». Sarah S. 19 anni, (non è il suo vero nome) è uno dei tanti utenti che hanno sofferto spaventosi postumi dopo aver inalato Nos dai palloncini con gli amici a una festa in casa: ha perso la sensibilità alle gambe e ha continuato a soffrire di gravi problemi di salute. Sa di essere stata fortunata a non essere paralizzata.

Sua madre, che è una manager di 46 anni ha spiegato: «Sarah ha detto che tutti i suoi compagni lo stavano prendendo, quindi si è unita a loro. Ma pochi minuti dopo qualcuno le ha chiesto perché camminava in modo strano e si è resa conto che non aveva piu' nessuna sensazione delle sue gambe. Nelle settimane successive ha avuto brividi nel corpo, si è stancata molto, ha avuto brutti formicolio e ha iniziato a sentire l'odore della gomma quando nessun altro lo avvertiva». Temendo che sua figlia potesse avere un tumore al cervello, la mamma di Sarah l'ha portata a fare un esame della vista, poi gli esami del sangue. I livelli di vitamina B erano bassissimi, un disturbo comune tra gli utilizzatori di Nos, che causa problemi neurologici se non trattato in tempo. Seguì un estenuante regime di iniezioni per ripristinare la sua salute.

L'abuso

A giugno, al sedicenne Alex L. si è rotto un polmone dopo aver inalato gas esilarante al festival Parklife di Manchester. Il giovane è stato portato d'urgenza in ospedale dopo aver lamentato collo gonfio, mancanza di respiro e che avvertiva scoppiare bolle nel suo petto.

Un 25enne di Newham, East London, ha preso per la prima volta Nos a una festa all'età di 18 anni e ha detto: «Sapevo che potevo comprare il gas esilarante legalmente, quindi non pensavo che avrebbe fatto alcun male. La mia prima volta è stata una grande corsa, molte risate e la sensazione che la vita fosse fantastica. Dopodiché, ogni volta che andavo a una festa, chiedevo sempre se qualcuno ne avesse e ne prendevo qualche altro. Non ho mai pensato che potesse causare problemi di salute o creare dipendenza. Ma quando avevo 20 anni ne facevo sempre più uso, e lo compravo online per farlo a casa da solo. Era conveniente e quasi più facile da acquistare rispetto all'alcol. Nessuno ha mai chiesto un documento d'identità. Presto usavo più di 200 bombolette al fine settimana, equivalenti a centinaia di palloncini. Stavo seduto nella mia camera da letto da solo, a sballarmi. Sono diventato depresso e ho dovuto lasciare il mio lavoro. Poi ho notato un formicolio orribile alle braccia e alle gambe che non andava via. Mi sono svegliato una mattina e non riuscivo a stare in piedi».

La sorella maggiore di Kerry-Anne, Katy, l'ha portata in ospedale, dove i medici hanno detto che il protossido di azoto aveva privato il suo corpo di ossigeno. Le hanno fatto delle iniezioni di vitamina B12. Ma hanno avuto scarso effetto: «Il danno sembrava essere stato fatto. Ora uso le stampelle per spostarmi. A gennaio di quest'anno soffrivo così tanto per un danno ai nervi nella parte bassa della schiena, che il dottore ha detto che era quasi certamente il risultato delle decine di migliaia di palloncini che avevo inalato. Ora dipendo da mio padre che mi fa da badante. So che non c'è modo di invertire il danno che ho fatto, e sento che la mia vita è finita – e ho solo 25 anni. Voglio condividere la mia storia per avvertire gli altri che il gas esilarante può rovinare la vita. Quando il danno sarà fatto, sarà troppo tardi».

