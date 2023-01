Bolletta verso il 33% in meno, risparmio annuale di 712 euro

di Alessandra Severini

Da febbraio i consumatori potranno tirare un sospiro di sollievo, almeno per quanto riguarda le bollette del gas. Grazie al crollo di gennaio del prezzo spot del gas, infatti è atteso da mercoledì 1° febbraio un calo delle bollette per i clienti del mercato tutelato.

I CALCOLI

Nomisma energia ha calcolato un taglio del 33% delle bollette (circa 1 euro a mc), dopo l’aumento del 23% di dicembre. Il prezzo spot del gas per il mese di gennaio si attesterà infatti attorno ai 60 euro MWh, molto più basso dei 117 euro di dicembre. Ora si attende la comunicazione ufficiale del prezzo del gas per i clienti del mercato tutelato che Arera renderà nota il 2 febbraio. Esulta la premier Giorgia Meloni che sui social dice: «Il prezzo del gas, dopo l’iniziativa europea sul tetto in cui l’Italia ha avuto un ruolo fondamentale, sta continuando a scendere. Penso che nelle prossime settimane vedremo finalmente i risultati di questo lavoro lunghissimo».

I RISPARMI

«Per la famiglia tipo - ha spiegato il presidente di Nomisma Energia Davide Tabarelli - si tratta di un risparmio di circa 712 euro su base annua calcolato su un consumo tipo di 1400 metri cubi/anno». Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti ha confermato la buona notizia: «Sarà una diminuzione significativa nella speranza che la riduzione dei prezzi si consolidi nei prossimi mesi». In ogni caso le famiglie italiane potranno stringere un po’ meno la cinghia in un mese in cui ancora il clima renderà necessario far ricorso ai riscaldamenti. Secondo Coldiretti ben il 55% degli italiani ha ridotto l’uso di termosifoni o stufe per tenere sotto controllo il consumo di gas e il 35% dichiara di aver tagliato anche l’utilizzo dei fornelli per risparmiare un po’ sulla bolletta.

ELETTRICITÀ

Per quel che riguarda la luce invece, già nel primo trimestre 2023 dovrebbe registrarsi un leggero calo grazie alla discesa dei prezzi dell’elettricità in borsa. Il calo dovrebbe diventare più significativo nel secondo trimestre dell’anno con un’ulteriore riduzione del 20%.

INFLAZIONE

Il calo dei prezzi dell’energia dovrebbe, secondo Nomisma, riflettersi su un calo dell’inflazione che «a gennaio potrebbe scendere dall’11, 3% al 10% per poi calare ad una cifra nei mesi successivi». Unimpresa stima che l’inflazione possa attestarsi in media nel 2023 al 7% ma chiede interventi del governo: «La riduzione del prezzo del gas non è merito del governo ma del naturale andamento del mercato. Resta fondamentale pertanto una decisa azione dell’esecutivo per rivedere in campo energetico le scelte degli ultimi anni».

Il FUTURO

Buone notizie dunque in vista della primavera, ma Tabarelli ricorda che «la crisi non è finita e che le tariffe del gas di gennaio sono sempre del 30% superiori a quelle precedenti il 2022 e quelle dell’elettricità sono ancora circa il doppio di quelle precedenti».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 06:00

