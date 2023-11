Garisenda, tecnici subito a lavoro: «Situazione sensibilmente aggravata». Il sindaco: no ad allarmismi su possibili crolli

di Redazione web

A Bologna preoccupa Garisenda, simbolo della città emiliana insieme alla Torre degli Asinelli e da tempo sotto osservazione per la sua «ineludibile condizione di grande criticità». Una situazione che nell'ultimo periodo – come ha messo nero su bianco il comitato tecnico scientifico, che ha consegnato la sua relazione al sindaco Matteo Lepore – si è «purtroppo sensibilmente aggravata». Abbastanza per far scattare tutta una serie di misure per il monumento che al momento non è «a rischio crollo immediato», ha rassicurato Lepore, ribadendo che la situazione è da «allerta gialla», come previsto dal piano di protezione civile illustrato la scorsa settimana.

Le precauzioni del Comune

Tutti i cittadini che vivono o lavorano nel raggio di 100 metri dalle torri devono essere registrati dalla Protezione civile e dalla polizia locale. In caso di movimenti anomali della torre, rilevati dai nuovi sensori posizionati sull'edificio tre settimane fa, saranno avvisati tempestivamente e evacuati. Per il momento però «non abbiamo motivo di incrementare la soglia di allerta e continuiamo a lavorare come già avevamo impostato il nostro percorso».

Cosa va fatto

Nella relazione gli esperti ricordano come il Comune di Bologna abbia «adottato un piano di protezione civile» per la Garisenda, «che contempla tra i vari scenari anche la possibilità di crollo improvviso ed imprevedibile».

Cosa succede in caso di crollo

Nell' eventualità di un crollo, secondo gli esperti, non si può escludere che dopo una prima fase di implosione, aumentando l'eccentricità, la parte superiore della torre possa ribaltarsi su di un lato, ovvero verso la vicina chiesa di San Bartolomeo. Non è nemmeno esclusa l'ipotesi di un crollo verso la torre Asinelli o di un'implosione verticale. Tutti scenari che hanno portato il sindaco ad assumere «un orientamento del tutto precauzionale» anche prima che il comitato tecnico scientifico si pronunciasse, spiega Lepore, che invita a «non fare allarmismi».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 19:56

