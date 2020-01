Gardaland, cercasi bagnini e altre figure professionali per il nuovo parco acquatico Legoland

di Sabrina Quartieri

Martedì 21 Gennaio 2020, 18:22

Amate le costruzioni cone siete alla ricerca di un contratto? Provate allora a unire l’utile al dilettevole, rispondendo a un annuncio che sembra proprio pensato per voi: al LEGOLAND® Water Park Gardaland, il primo parco acquatico in Europa dedicato agli intramontabili giocattoli danesi, si cercanoda assumere. Contemporaneamente ai lavori per la realizzazione dell’imponente attrazione che aprirà le sue porte il prossimo 28 maggio con una grande inaugurazione, Gardaland sta selezionando infatti personale per la gestione del parco divertimenti.In particolare, come si legge sul sito dedicato alle candidature, si ricercano principalmentedeputati a ricoprire un ruolo molto importante all’interno della struttura: monitorare l’area o l’attrazione a loro assegnata, supervisionare e assistere i clienti del parco per garantirne la sicurezza e agire prontamente in tutte le situazioni. Per questo incarico Gardaland mette a disposizione- con contratto a tempo determinato stagionale di circa cinque mesi e benefit aziendali - destinati sia a figure già in possesso del brevetto di bagnino, che a quelle ancora da formare. Queste ultime potranno infatti conseguire l’attestato grazie a un accordo con la Federazione Italiana Nuoto e in un secondo momento. Non mancheranno poi addetti alla gestione del negozio interno e alla ristorazione.Oltre ad avventurosi fiumi da percorrere a bordo di gommoni personalizzabili, a scivoli colorati in una insolita giungla di mattoncini e a piscine popolate di personaggi Lego, il parco ospiterà infatti sia il, per fare acquisti e continuare a vivere l’esperienza anche a casa, che l’Harbour Restaurant, per una tappa gastronomica a tema, veloce e golosa. «Siamo particolarmente orgogliosi di affermare che, come già fatto in passato, Gardaland creerà delle nuove figure professionali nel mercato del tempo libero - afferma Lia Maistrello, Direttore Risorse Umane dell’azienda - D’altra parte LEGOLAND® Water Park Gardaland è una realtà talmente innovativa e unica in Europa che necessita competenze specifiche»!