Gaia e Gaia scomparse dopo il litigio con i genitori, ritrovate grazie a una telefonata a "Chi l'ha visto?"

Sono state ritrovate a Pescara Gaia Fiorentini e Gaia Maria Perasso, le due diciassettenni di Fidenza (Parma), scomparse da un camping di Marina di Altidona (Fermo) venerdì pomeriggio. A segnalare la presenza delle due ragazze alla trasmissione "Chi l'ha visto?" è stato un giovane dell'Aquila, che le aveva incontrate nella spiaggia di Pescara sabato. Il giovane, su suggerimento della trasmissione, si è messo in contatto con i carabinieri e poi con la polizia, che - dopo averle identificate - sta organizzando il ritorno delle due adolescenti a Fermo, dove si trovano i genitori.

Erano sparite nel nulla da venerdì sera. Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, entrambe diciassettenni originarie di Fidenza, Parma, in vacanza insieme ai genitori di una di loro al Camping Mirage di Marina di Altidona. Delle due ragazze non si sapeva più nulla da quando, nella giornata di venerdì, si erano perse le loro tracce. Arrivate insieme alle proprie famiglie lo scorso sabato 23 giugno, avrebbero dovuto far rientro in Emilia nel weekend, quando era previsto il termine del loro soggiorno.