«Dottore, mi scusi, il mio voto non è quello...»: il siparietto tra il relatore e la studentessa alla proclamazione di laurea è esilarante

La discussione della laurea è uno dei momenti più attesi alla fine del percorso universitario, ma potrebbe diventare anche uno dei più "comici" se, al momento della valutazione, si scopre che il relatore ha sbagliato il voto. È quello che è accaduto a Gaia Di Prima, un'influencer con più di 10mila follower su Instagram e TikTok, che il giorno della sua laurea ha avuto una brutta sorpresa.

Il voto sbagliato

«Dottore mi scusi, il mio voto non è quello», dice così Gaia nel video pubblicato su TikTok. La ragazza, dopo la sua discussione, stava ascoltando l'elenco dei voti detti dalla commissione, quando ha sentito uno dei docenti pronunciare il suo voto. Peccato, però, che non era quello previsto. Il docente stava per proclamarla dottoressa in Economia con 95, quando il suo voto era dieci volte più alto. «Il mio voto non è 95 - ha continuato nel video - ma 105».

Il docente si è subito scusato e ha rettificato l'errore. Il video è stato girato dalla sua famiglia e la ragazza, per riderci su, ha deciso di pubblicarlo sui suoi account social, dove in poco tempo è diventato virale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 15:40

