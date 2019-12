Gaia e Camilla, il regista Paolo Genovese voleva incontrare i loro genitori: «Ora non è il momento»

Corso Francia

a Roma

Sabato 28 Dicembre 2019, 16:49

L'incidente dicostato la vita a ha distrutto le famiglie delle 16enni e quella diIl papà del 20enne alla guida, il noto registaavrebbe dato mandato ai suoi legali di organizzare un incontro conma avrebbe avuto risposta negativa. «Emotivamente non è il momento adatto, ma una lettera sarebbe la benvenuta», avrebbero risposto gli avvocati delle famiglieancora sotto choc per l'accaduto, avrebbe dunque chiesto all'avvocatodi intercedere per lui temendo che rivolgersi a loro direttamente sarebbe potuto sembrare poco opportuno. Le famiglie delle adolescenti che hanno perso la vita una settimana fa avrebbero rifiutato, come riporta il Corriere della Sera. Attraverso i rispettivi legali avrebbero fatto intendere che è ancora troppo presto per condividere questo dolore. Un incontro tra le famiglie, tuttavia, potrebbe tenersi nei prossimi giorni.Intanto, Pietro è agli arresti domiciliari con l'accusa die dovrebbe essere sottoposto a interrogatorio dopo il Capodanno. Il ragazzo, recidivo, è stato trovato positivo all'alcol e alla droga, mentre un testimone che si trovava in macchina con lui sottolinea che le ragazze sono sbucate all'improvviso e che era impossibile evitarle. In un articolo del Messaggero, a firma di Alessia Marani, il genitore di un'amica delle due ragazze ha raccontato di un gioco in voga tra gli adolescenti che consisterebbe nell'attraversare con il semaforo rosso e a folle velocità per poi pubblicare tutto sui social.