Gaia e Camilla morte investite, Salvini: «Drammatica conferma che la droga fa male»

Venerdì 27 Dicembre 2019, 13:46

Nel giorno deidi, le due sedicenni morte investite nell'incidente a Corso Francia, arriva il commento di. «, altro che coltivarsela in casa o comprarla in negozio - spiega il segretario della Lega - e anche. La Lega combatterà lo spaccio e la diffusione della droga sempre e ovunque».Parole che arrivano all'indomani della decisione del Gip di porre agli arresti domicialiari Pietro Genovese, il ragazzo di 20 anni alla guida del suv Renault Koleos che ha travolto le due giovani. Il figlio del regista Paolo Genovese è indagato per omicidio stradale plurimo. Il giovane aveva bevuto - il suo tasso alcolemico era di 1,4 - ed aveva assunto cocaina e oppiacei.