Madre e figlia massacrate a Rovigo. Tripodi quando decapitò la moglie a Roma era già ricercato per il duplice omicidio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Luglio 2020, 21:10

, originario di Melito Porto Salvo a Reggio Calabria ma residente a Roma dal 1995, frequentava per lavoro la zona del Polesine quando vennero trucidate. Era lui, il misterioso romano già ricercato 22 anni fa, quando vennero massacrate le due donne nel chiosco ain provincia di. I titoli dei giornali di allora e le informative dei carabinieri che intervennero sulla scena dl crimine, parlavano di un romano che aveva presentato due stranieri alle Marcon. Secondo quanto emerse dalle indagini del 1998, chi uccise lmadre e figlia non poteva aver agito da solo in quella che il fratelli di una delle vittime definì “una mattanza”. Proprio in quell'occasione, in Dna di Tripodi rimase impresso su alcuni abiti delle vittima.I due cecoslovacchi,, aiutarono Gaetano Tripodi ad ucciderele. I cittadini cechi indagati per il duplice omicidio Elisea e Cristina de Carli ebbero probabilmente un ruolo marginale, forse aiutarono Tripodi a far sparire alcune tracce. La svolta inaspettata è arrivata un mese fa, quando, satanista insieme ala ex moglie che decapitò nella stazione di servizio dellain via Casilina a Tor Bella Monca dove la donna abitava insieme al figlio Marco. ( Le due vittime con al centro Gaetano Tripodi).Quest' ultimo è attualmente in carcere perchè accusato di far parte della banda di spacciatori legati al'ultrà laziale assassinato lo scorso 7 luglio con un colpo di pistola su una panchina del. Il figlio diè stato arrestato nell' ambito dell'inchiesta battezzata dalla direzione distrettuale antimafia. «Siamo sempre stati convinti - racconta a Leggo l'avvocato, legale di parte civile della famiglia Marcon - che saremmo arrivati alla verità. E pensiamo che a uccidere le due poverette possano essere state più persone».Gli ultimi sviluppi delle indagini, arrivati dopo 22 anni di mistero hanno ridato speranza asorelle e zie delle due donne massacrate nel 1998 dentro al chiosco di Rosolina Mare dove è stato isolato il Dna di. Il prossimo 8 luglio il sostituto procuratoreha disposto l'accertamento irripetibile anche nei confronti di, cittadini cechi che furono indagati per il duplice omicidio.