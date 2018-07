Indossa una camicia, fa il suo bel proclama e mette a posto la coscienza. La sua vita non cambia sig. Lerner La nostra invece sì. Soprattutto di noi donne. E non è falsa percezione

.

È solo un piccolo gesto di attenzione, ma facciamolo#magliettarossa #7luglio per fermare l’emorragia di umanità (Don Luigi Ciotti) pic.twitter.com/UNutgj7zkw — Gad Lerner (@gadlernertweet) 6 luglio 2018

Si goda le vacanze (lei che può), e la smetta di rendersi ridicolo - scrive un altro - Lo sa che grazie alla sua puntata di “la difesa della razza” ho iniziato ad interessarmi della OpenSociety di Soros? Ma non sono giunta alle sue stesse conclusioni, per me il vecchio non è affatto un filantropo

. Un altro invece preferisce schierarsi in maniera più decisa:

Se guarda bene, caro il mio proletario, ho anche il Rolex al polso — Gad Lerner (@gadlernertweet) 6 luglio 2018

