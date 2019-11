Gabry Little Hero, trapianto fatto: i genitori felici su Fb. «Ma non è il momento di esultare»

Mercoledì 13 Novembre 2019, 17:48

Buone notizie per, cioè il piccolo, malato di Sifd (anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B): il tanto atteso trapianto di midollo osseo è arrivato, come annunciato già da qualche giorno dai suoi genitori. Il grande giorno era questo: oggi Gabry «ha ricevuto il suo dono», hanno scritto i suoi genitori sulla pagina Facebook '', che conta decine di migliaia di iscritti.«Una nuova nascita. Abbiamo aspettato tanto questo giorno e finalmente con immensa gioia possiamo dirvi che è arrivato», si legge nel post: è stato, scrivono i genitori, «un momento forte, reso ancor più carico di emozione dall'incitamento delle mamme degli altri 'ospiti' e dallo stesso staff medico che ha guidato con professionalità e viva partecipazione tutte le fasi dell'infusione».«Non è ancora il momento di esultare» precisano, perché «come ormai ben sapete passeranno diversi giorni per capire se c'è stato attecchimento o meno. Ancor più lunghi saranno i tempi per uscire dalle camere sterili». «Tuttavia stasera ci sentiamo di ringraziare l'angelo qui in terra che ha deciso di essere quell'1 su 100.000 che potrà dare una seconda speranza di vita a Gabriele» concludono.