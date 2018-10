Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Ho scoperto che gliene dedico davvero troppo. Mi sono sorpreso».«In una settimana ricevo qualcosa come 897 messaggi. Sono legati soprattutto ai gruppi di lavoro».Sono tanti in effetti, ma perché li ha contati?«Non li ho contati io. Sono laureato in statistica e faccio attenzione ai numeri: ho attivato il contatore dei tempi di utilizzo dello smartphone, dai messaggi alle telefonate fino ai social network».«Si, infatti ho impostato anche il tempo limite. Credo sia importante riflettere sulla necessità reale dello smartphone: tutti diciamo di usarlo per lavoro, ma non è proprio così. Alla fine una volta che ci siamo, lo usiamo anche per giocare. Ma non è possibile starci 20 ore a settimana».«Troppo, sì: 20 ore dedicate al cazzeggio, senza avere però un amico vicino».«La capacità del multitasking appartiene alle donne. Io non do' troppe attenzioni agli altri quando sono online».(L.Loi.)riproduzione riservata ®