G7, sequestrata la nave crociera che doveva ospitare gli agenti di polizia: «Condizioni igienico sanitarie a bordo pessime»

di Redazione web

«La squadra mobile di Brindisi sta sequestrando la nave Goddess of the Night (o Mykonos Magic, ex Costa Magica, ndr), ormeggiata al porto di Brindisi, a causa delle numerose denunce pubbliche». Lo rende noto il segretario del sindacato di polizia Coisp Domenico Pianese ricordando che la nave era destinata ad ospitare gli oltre 2.500 agenti e altre forze di polizia aggregate in Puglia per il servizio di sicurezza del G7. Nave che, sottolinea Pianese, «versava in pessime condizioni igienico sanitarie, con alloggi sporchi e danneggiati, servizi igienici inutilizzabili, docce fatiscenti, cabine allagate».

A Brindisi arriva la nave sostitutiva per ospitare gli agenti del G7

Azzurra A Brindisi è arrivata intanto questa mattina la 'Gnv Azzurra', la nave traghetto sostitutiva che ospiterà circa 600 operatori delle forze dell'ordine impegnate a garantire la sicurezza del G7.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Giugno 2024, 12:49

