G20, ai potenti cravatte e foulard che piacciono ai potenti

Dall’azzurro carta da zucchero tanto amato da Joe Biden ai colori pastello della Merkel: il G20 si apre all’insegna del made in Italy anche negli accessori. Ancora una volta il governo italiano punta sulla sartoria per portare l’eleganza italiana in dono ai grandi della terra. Una tradizione che si rinnova dopo la scelta fatta da Draghi per il G7 in Cornovaglia. Anche in quell’occasione i premier portò in regalo l’eccellenza italiana: cravatte e foulard realizzati a mano con seta italiana pregiata in twil.

La maison romana scelta dal Govero - Talarico - vanta un ventaglio di testimonial d’eccezione in Italia e all’estero. Le sue cravatte hanno cinto e i cingono il collo dei Presidenti della Repubblica Italiana: Cossiga, Ciampi, Napolitano, Mattarella e di Primi Ministri da Prodi a Gentiloni fino Conte e Draghi.

La tradizione di donare le cravatte inaugurata da Berlusconi nel 1994 per il vertice di Napoli è proseguita negli anni. Nel 2016 Renzi portò alla Casa Bianca una cravatta in seta di raso e un portagioie con una pashmina in lana e cachemire per Barack e Michelle Obama.

